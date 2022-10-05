Кузбасские полицейские вернули женщине автомобиль, похищенный 10 лет назад

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кузбассе полицейские вернули женщине автомобиль, который был похищен в Красноярске 10 лет назад. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В Анжеро-Судженске сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль Toyota Harrier, за рулем которого сидел 44-летний мужчина. Документы водителя оказались в порядке, а вот проверка самой машины вызвала вопросы – идентификационная маркировка агрегатов имела признаки изменений. Иномарку направили на экспертизу, которая показала, что номера были затерты. Полицейские установили первичную маркировку и выяснили, что машина была украдена в Красноярске более 10 лет назад и числится в розыске. Новый владелец автомобиля даже не догадывался, что машина была похищена.

Иномарку вернули законной владелице. Жительница Красноярска выразила благодарность кузбасским полицейским за профессионализм.