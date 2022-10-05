В Кузбассе задержали мужчину, который угрожал топором работнику магазина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Междуреченске росгвардейцы защитили персонал магазина от агрессивного посетителя с топором. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Кузбассу.

В региональном ведомстве отметили, что утром экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл к продуктовому магазину на улице Кузнецкой на сигнал «тревога». Росгвардейцы задержали 50-летнего жителя с признаками алкогольного опьянения.

Предварительно, кузбассовец устроил словесный конфликт с продавцом торговой точки. Он покинул магазин, но позже вернулся с топором в руках и бросился на продавца. Персонал торговой точки укрылись в подсобном помещении и нажали кнопку экстренного вызова.

Росгвардейцы передали жителя сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.