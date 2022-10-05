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Происшествия5 октября 2022 4:54

В Кузбассе задержали мужчину, который угрожал топором работнику магазина

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе задержали мужчину, который угрожал топором работнику магазина.

В Кузбассе задержали мужчину, который угрожал топором работнику магазина.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Междуреченске росгвардейцы защитили персонал магазина от агрессивного посетителя с топором. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Кузбассу.

В региональном ведомстве отметили, что утром экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл к продуктовому магазину на улице Кузнецкой на сигнал «тревога». Росгвардейцы задержали 50-летнего жителя с признаками алкогольного опьянения.

Предварительно, кузбассовец устроил словесный конфликт с продавцом торговой точки. Он покинул магазин, но позже вернулся с топором в руках и бросился на продавца. Персонал торговой точки укрылись в подсобном помещении и нажали кнопку экстренного вызова.

Росгвардейцы передали жителя сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.