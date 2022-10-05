«Ростелеком» в Кузбассе обеспечил скоростным интернетом международный спортивный форум «Россия - спортивная держава»

⠀⠀

«Ростелеком» в Кемерове поддержал юбилейный Х международный форум «Россия - спортивная держава», который проходил с 28 по 30 сентября. Федеральный провайдер установил 56 стационарных точек широкополосного доступа к скоростному интернету на скорости 100 Мбит/с для участников форума и сотрудников пресс-центра.

Компания организовала надежную и быструю связь для каждого выставочного павильона и площадок, на которых проходили церемонии открытия и награждения, стратегические сессии. Скоростное подключение от «Ростелекома» позволило проводить сеансы видеосвязи со спикерами из других городов и регионов, вести прямые трансляции и оперативно передавать новости в СМИ.

- Мы были рады помочь в проведении такого значимого для Кузбасса события. Технические возможности «Ростелекома» и большой опыт наших специалистов позволяют обеспечить современными услугами связи и цифровыми сервисами мероприятия любого уровня сложности и значимости, - комментирует Алексей Михайлов, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком».

Международный форум «Россия - спортивная держава» - это самая крупная площадка для взаимодействия между участниками спортивной отрасли в стране. В этом году в работе форума также приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, Бахрейна, Беларуси, Казахстана, Пакистана, Сербии, Сирии и Узбекистана.

Оставить заявку на подключение к скоростному интернету можно на сайте «Ростелекома» или по номеру 8 800-200-30-00