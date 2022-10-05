В Кузбассе фельдшер продавала фиктивные больничные листы

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.

В Тайге 35-летняя фельдшер одного из медицинских учреждений оформляла пациентам липовые больничные листы и получала за это вознаграждение. Преступную деятельность женщины пресекли транспортные полицейские.

Медработница продавала липовые листки нетрудоспособности здоровым людям почти год - с декабря 2021 по август 2022 года. За каждый документ женщина получала сумму от одной до трех тысяч рублей.

Выявлено три факта противоправной деятельности фельдшера. Общая сумма вознаграждения работницы составила семь тысяч рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мелкий коммерческий подкуп» (ч. 1 ст. 204.2 УК РФ). Ей грозит лишение свободы на срок один год.