В Кузбассе женщина случайно убила подругу, ударив ее ножом в ногу

Фото: архив "КП" Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новокузнецке 50-летняя женщина признана виновной в смерти человека. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

В декабре прошлого года горожанка выпивала вместе со знакомой, у которой она временно проживала. Женщины поссорились, и 42-летняя хозяйка дома ударила подругу по лицу. В ответ гостья нанесла ей ножевое ранение в ногу. От удара у женщины оказалась повреждена бедренная артерия, из-за чего произошла обильная кровопотеря. Подруга вызвала скорую, но прибывшие врачи констатировали смерть пострадавшей. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Суд назначил новокузнечанке 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.