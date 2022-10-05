В Кузбассе будут судить трех жителей за незаконную вырубку деревьев на 1,4 млн рублей

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кузбассе трех жителей села Колеул 45, 49 и 57 лет будут судить за незаконную вырубку деревьев хвойных пород на сумму около 1,4 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в марте 2022 года в по Мариинском районе правоохранители с представителями департамента лесного комплекса Кузбасса обнаружили место незаконной рубки леса на территории Колеульского урочища. На выделе было спилено 22 пихты. Ущерб лесному фонду составил около 1,4 млн рублей.

Сотрудники полиции задержили трех жителей. Они организовали для последующей продажи нелегальную заготовку хвойных деревьев. Подельники планировали вывезти из леса спиленные деревья и сбыть на пиломатериалы. Уголовное дело направлено в суд. Кузбассовцам грозит до семи лет лишения свободы.