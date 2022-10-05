Педагоги Кузбасса получают поздравления с профессиональным праздником

Фото: АПК.

В Кузбассе 42 237 школьных учителей, педагогов дополнительного образования, преподавателей колледжей и техникумов работают в системе образования. Об этом сообщает администрация правительства региона.

В связи с международным Днем учителя за многолетний добросовестный труд награждены 900 педагогов региона. Звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» удостоены 365 работников образования Кузбасса. Также звание «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации» вручили одному педагогу. Нагрудный знак «Молодость и профессионализм» получили 13 человек.

Кроме того, награждены нагрудным знаком «За верность профессии» 26 работников образования. Почетными грамотами Министерства просвещения РФ награждены 120 сотрудников и учителей общеобразовательных учреждений, 182 работника образования - грамотами Министерства образования Кузбасса.

Также торжественные встречи глав муниципалитетов с работниками образования прошли в рамках праздника Дня учителя.