В кузбасском городе 35 семей переехали в новостройку из ветхого жилья

Фото: АПК.

В Юрге 35 семей переехали из ветхого жилья в новостройку по пр. Победы, 24а. Пятиэтажка стала третьим домом, построенным по нацпроекту «Жилье и городская среда» для льготных категорий граждан. Администрация правительства региона отмечает, что в шаговой доступности - школы, детские сады, больница. Возле дома установлен игровой комплекс, есть парковка.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что это третий дом, который в 2022 году сдан в эксплуатацию в Юрге. В стадии строительства находятся еще шесть многоквартирных домов. Три из них на 133 квартиры планируется сдать до Нового года.

В Кузбассе 33 многоквартирных дома, в том числе 14 - по программам предоставления социального жилья построили с начала 2022 года. В эксплуатацию планируют ввести до конца года еще 27 домов, 19 из них - для льготных категорий граждан.