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Общество5 октября 2022 9:44

В Кузбассе случился свадебный бум на фоне частичной мобилизации

Александр ПОНОМАРЕВ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодожены сейчас имеют возможность скрепить семейные узы по ускоренной процедуре.

Согласно официальной статистике областного управления ЗАГС, с 21 по 30 сентября в Кузбассе сочетались браком 1 444 пары, что примерно в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда были зарегистрированы 459 пар. А распалось за это же время 373 семьи, это на 56 меньше, чем год назад.

Напомним, что с начала частичной мобилизации резервисты получили официальное право стать мужьями своих избранниц не только в течение нескольких суток, но и за считанные часы, прямо в день получения повестки из военкомата.

Причем, хотя по понятным причинам женихи и невесты торопятся, без торжественных речей в ЗАГСах их все равно не расписывают. От бракосочетающихся также требуется предоставить оплаченную госпошлину, повестку из военкомата или военный билет.