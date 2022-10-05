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Общество5 октября 2022 10:09

За два дня новокузнечане собрали для мобилизованных более 1,5 миллиона рублей

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За два дня новокузнечане собрали для мобилизованных более 1,5 миллиона рублей.

За два дня новокузнечане собрали для мобилизованных более 1,5 миллиона рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новокузнецке 3 октября открыли специальный расчетный счет для поддержки мобилизованных граждан с назначением платежа «Своих не бросаем!». За первые два дня от новокузнечан поступило более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.

Сергей Кузнецов рассказал, что за последнее время поступало очень много обращений от неравнодушных горожан, готовых всесторонне помочь. Жители Новокузнецка несут необходимые вещи, продукты питания, лекарства для мобилизованных.

- Многие готовы оказать материальную помощь и спрашивают, куда перечислять средства. Поэтому и открыт специальный счет с целью объединения усилий граждан, администрации города и организаций, - отметил градоначальник.

Также Сергей Кузнецов уточнил, что отчет о поступлении и расходовании денежных средств будет публиковаться два раза в неделю: по четвергам и в понедельник.

Добавим, что все вопросы по перечислению и использованию помощи можно задать в рабочее время специалистам Фонда по телефону: (3843) 45-74-13.

Напомним, что в Кузбассе первые 435 семей мобилизованных получили региональные выплаты по 200 тысяч рублей.