За два дня новокузнечане собрали для мобилизованных более 1,5 миллиона рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новокузнецке 3 октября открыли специальный расчетный счет для поддержки мобилизованных граждан с назначением платежа «Своих не бросаем!». За первые два дня от новокузнечан поступило более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.

Сергей Кузнецов рассказал, что за последнее время поступало очень много обращений от неравнодушных горожан, готовых всесторонне помочь. Жители Новокузнецка несут необходимые вещи, продукты питания, лекарства для мобилизованных.

- Многие готовы оказать материальную помощь и спрашивают, куда перечислять средства. Поэтому и открыт специальный счет с целью объединения усилий граждан, администрации города и организаций, - отметил градоначальник.

Также Сергей Кузнецов уточнил, что отчет о поступлении и расходовании денежных средств будет публиковаться два раза в неделю: по четвергам и в понедельник.

Добавим, что все вопросы по перечислению и использованию помощи можно задать в рабочее время специалистам Фонда по телефону: (3843) 45-74-13.

Напомним, что в Кузбассе первые 435 семей мобилизованных получили региональные выплаты по 200 тысяч рублей.