Более 50 жителей многоэтажки в Кузбассе эвакуировали из-за пожара

Фото: ГУ МЧС по Кузбассу.

В Междуреченске 5 октября в 9.38 произошел пожар в десятиэтажном многоквартирном доме на улице Луговая. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что из окна квартиры на третьем этаже шел черный густой дым на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений. К разведке сразу же приступили специалисты в составе звеньев газодымозащитной службы. 17 человек были спасены по лестничным маршам, а также помощь в эвакуации оказали еще 35 жителям. Медицинская помощь кузбассовцам не потребовалась.

Пожар ликвидирован в 10.04. Уточнили, что в квартире обгорела мебель и техника. Общая площадь пожара составила 29 кв.м. В ликвидации от МЧС России были задействованы 15 человек и пять единиц техники. Специалисты установят причину возгорания.