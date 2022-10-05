Мобилизованным кузбассовцам предоставят кредитные каникулы и приостановят взыскание задолженности.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мобилизованным кузбассовцам предоставят кредитные каникулы и приостановят взыскание задолженности. Об этом сообщает администрация правительства региона.
Уточним, что ранее Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных. Официально он вступит в силу после его подписания главой государства и опубликования.
Так, закон дает право получить отсрочку платежей семьям мобилизованных и участников СВО, которые взяли кредит (ипотека, потребительский кредит, микрозайм) до 21 сентября 2022 года.
Воспользоваться правом на отсрочку могут:
- мобилизованные физические лица или индивидуальные предприниматели;
- контрактники (у которых заключен контракт с Минобороны, Росгвардией, МЧС, ФСБ и прочими службами);
- добровольцы и члены семей вышеназванных категорий граждан:
- супруги;
- несовершеннолетние дети;
- дети старше 18 лет, которые являются инвалидами детства;
- дети в возрасте до 23 лет, учащиеся на очной форме обучения и иждивенцы.
Кредитные каникулы будут предоставлены на срок службы по контракту или участия в СВО плюс 30 дней. Оформить их можно до 31 декабря 2023 года.