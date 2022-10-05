Мобилизованным кузбассовцам предоставят кредитные каникулы и приостановят взыскание задолженности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованным кузбассовцам предоставят кредитные каникулы и приостановят взыскание задолженности. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Уточним, что ранее Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных. Официально он вступит в силу после его подписания главой государства и опубликования.

Так, закон дает право получить отсрочку платежей семьям мобилизованных и участников СВО, которые взяли кредит (ипотека, потребительский кредит, микрозайм) до 21 сентября 2022 года.

Воспользоваться правом на отсрочку могут:

- мобилизованные физические лица или индивидуальные предприниматели;

- контрактники (у которых заключен контракт с Минобороны, Росгвардией, МЧС, ФСБ и прочими службами);

- добровольцы и члены семей вышеназванных категорий граждан:

- супруги;

- несовершеннолетние дети;

- дети старше 18 лет, которые являются инвалидами детства;

- дети в возрасте до 23 лет, учащиеся на очной форме обучения и иждивенцы.

Кредитные каникулы будут предоставлены на срок службы по контракту или участия в СВО плюс 30 дней. Оформить их можно до 31 декабря 2023 года.