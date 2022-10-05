Следком Кузбасса начал проверку по избиению подростка в учебном заведении

Следователи проверят был ли факт избиения подростка в Топках, и если да, то почему это случилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Кузбасса начал проверку по сообщению в СМИ, что в Топках в одном из учебных заведений города подросток избивает другого парнишку - своего сверстника. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

О результате проверки кузбасское ведомство должно доложить наверх - председателю СК России Александру Бастрыкину, который лично потребовал представить ему доклад о ситуации.

А пока следствию предстоит установить было ли вообще подобное событие, и если да, то установить личности участников происшествия, что послужило причиной конфликта и степень телесных повреждений, полученных пострадавшим. Предстоит следователям проанализировать и причины с условиями, повлекшее такое поведение подростков. Ведомство оценит на соответствие российскому законодательству и действия администрации учебного учреждения.