Глава Кузбасса призвал мобилизованных быстрее узаконить отношения с гражданскими женами

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил устроить массовое бракосочетание для мобилизованных, которые сейчас находятся в учебных центрах. Об этом речь зашла во время прямого эфира на радио «Маяк».

Одна из жительниц региона поинтересовалась, будут ли распространяться льготы на семьи мобилизованных, если отношения мужчины и женщины не узаконены, при этом у них есть дети. В ответ губернатор предложил парам пожениться. Он сообщил, что власти готовы привезти всех гражданских жен, а также представителей сотрудников ЗАГСа и священнослужителей в Омск и там организовать массовое бракосочетание.

Напомним, что на фоне частичной мобилизации в Кузбассе случился свадебный бум.