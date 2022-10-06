Власти Кузбасса рассказали, отменят ли новогодние мероприятия в регионе

Новогодние праздники в Кузбассе отменять в связи с частичной мобилизацией не планируется, хотя мероприятия будут скорректированы в связи с текущей ситуацией. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев в ходе прямого эфира на радио «Маяк».

Один из жителей региона поинтересовался, будут ли отменять новогодние праздники и отправлять сэкономленные деньги на помощь мобилизованным, как это планируют сделать в других территориях. В ответ губернатор сообщил, что пока этот вопрос не осбуждался, но по его личному мнению праздник должен быть проведен.

- Новый год важный праздник в жизни всех нас... Но должно быть разумное проведение в этих условиях праздника. Конечно, по каким-то мероприятиям мы должны ограничить и отправить деньги лучше на поддержку, но полностью закрыть праздник я категорически против, - сказал глава Кузбасса.