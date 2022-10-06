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Общество6 октября 2022 2:20

Открыто новое направление: новокузнецкий аэропорт принял первых пассажиров из Омска

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Utair возобновила полеты из Новокузнецка до Омска. Накануне первые пассажиры рейса приземлились в аэропорту им. Бориса Волынова, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Самолет ATR-72 вместимостью 70 мест вылетел из Омска в 11.50 и прилетел в Новокузнецк в 14.55. Обратно воздушное судно будет отправляться в 16.05.

Напомним, что самолеты в этом направлении будут летать дважды в неделю - по понедельникам и средам. Стоимость билетов начинается с двух тысяч рублей.