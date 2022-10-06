Робототехника, арт-модуль и игровая комната: Сергей Цивилев оценил условия для детей в самой большой школе в Кузбассе

Фото: пресс-служба АПК

В День учителя губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил школу № 1 в Анжеро-Судженске, которая открылась 1 сентября в микрорайоне «Восточный» - на данный момент это самая большая школы в регионе. Об этом сообщает пресс-служба АПК.

Глава региона поздравил учителей и сотрудников системы образования с профессиональным праздником. Он отметил, что сейчас мир быстро меняется, настало время технологий, и педагогам надо готовить детей к новым реалиям. Для этого в Кузбассе улучшается система образования, строятся новые школы и капитально ремонтируются существующие - они преображаются в суперсовременные цифровые пространства.

Фото: пресс-служба АПК

Заслуженные учителя и воспитатели города были награждены благодарственными письмами Министерства просвещения РФ. 11-ти педагогам Анжеро-Судженска присвоено звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

Сергей Цивилев также оценил условия, в которых занимаются учащиеся школы № 1. Эта школа самая большая в регионе - ее площадь составляет 17,5 тыс. кв. м. Здание рассчитано на тысячу учеников, с ними занимаются 67 педагогов. Внутреннее пространство школы разделено на несколько модулей: учебный, спортивный, медицинский, столовая, арт-модуль, библиотека-медиатека и технологический кластер. Школа оснащена оборудованием для робототехники, цифровыми лабораториями по химии, физике, биологии, естествознанию, а также гаджетами для учеников начальной школы. Созданные условия позволяют запустить на площадке школы дополнительные программы.

Инфраструктура школы продумана так, чтобы объединить детей по возрасту и интересам. Для младшеклассников предусмотрена игровая комната. В здании оборудовано три спортзала, во дворе есть стадион. На прилегающей территории размещены футбольное поле с беговой дорожкой и универсальная спортплощадка. В школе предусмотрено обучение детей с ограниченными возможностями, с ними работают учителя по адаптированной физкультуре и специалисты сопровождения: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед. Для маломобильных ребят предусмотрены пандусы, лифты, специализированные туалетные комнаты, столы для еды.