За сутки в Кузбассе выявили 204 новых случая коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 204 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 788 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 205 673 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 200 268 выздоровели, 2 668 скончались, 2 737 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.