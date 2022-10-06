Сергей Цивилев открыл первый в Кузбассе многофункциональный общественный центр

Фото: АПК.

Экспериментальный многофункциональный общественный центр создали в поселке Тихоновка Прокопьевского округа Кузбасса. Администрация правительства региона сообщает, что теперь занятия спортом, творчеством, а также медицинские, образовательные услуги будут получать жители в одном месте. Глава региона принял участие в торжественном открытии центра.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что такие Центры будут создавать по всему региону. Все это делают для жителей, чтобы Кузбасс развивался, был более перспективным и привлекательным для молодежи.

Так, в здании бывшей школы после капремонта заработал многофункциональный общественный центр. В новом Центре сохранили пространство для развития детей, а также организован мини-детский сад. Для подростков открыт штаб школьного юнармейского отряда «Мы - патриоты!». Для занятий спортом созданы все условия в МФОЦ, а именно жители могут посещать тренажерный и спортивный залы. Рукодельницы разного возраста учатся работе на оверлоке и вышивальной машине, а также сельские жители смогут заниматься различными видами исконно сибирского искусства (вышивка, береста, пэчворк). Кроме того, в Центре открыты студии танца, народного театра и вокала.