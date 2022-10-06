В Кузбассе пропал без вести 28-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Прокопьевске пропал без вести 28-летний Владимир Валерьевич Герасимов. Поисками мужчины занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

6 октября молодой человек ушел из дома в неизвестном направлении. Сообщается, что он нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.