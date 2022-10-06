В Кузбассе мужчина забил до смерти свою мать

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тайге 27-летнего мужчину признали виновным в смерти матери. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В феврале молодой человек вместе с матерью и ее сожителем выпивали у себя дома. Мужчины поссорились между собой, и младший начал избивать старшего. Мать заступилась за своего гражданского мужа и тогда сын ударил ее. А когда он увидел, что сожитель сбежал, то начал избивать женщину. На следующий день молодой человек обнаружил, что мать не подает признаков жизни и вызвал скорую помощь. Чтобы отвести от себя подозрения, он сообщил, что женщину избил ее сожитель. Однако позже он во всем сознался и сотрудничал со следствием. Оказалось, что мужчина не первый раз проявлял агрессию. Год назад он угрожал сожителю матери убийством, при этом ударил его рукояткой топора по ногам и голове.

Суд признал жителя Тайги виновным и назначил 7 лет 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.