Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса рассказал молодежи о будущем угольной отрасли. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, в рамках Международного угольного форума «Угольная отрасль - новые реалии» в КемГУ прошел «Урок угля». На нем глава региона рассказал о стратегии развития отрасли.

Сергей Цивилев сообщили, что будущее угольной отрасли - это не наращивание объемов добычи, а глубокая переработка угля в продукт с высокой стоимостью. Также отметил что ученые и промышленники региона сейчас работают над не менее важной задачей - внедрением «чистых» природоохранных технологий.

Кроме того, о новых технологиях добычи и переработки топлива узнали участники мероприятия.