Губернатор Кузбасса: профсоюзы должны контролировать своевременную индексацию зарплат работников угольной промышленности

Фото: АПК.

В работе совещания руководителей и активистов Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности принял участие губернатор Кузбасса. Администрация правительства региона сообщает, что мероприятие прошло в рамках Международного угольного форума «Угольная отрасль - новые реалии».

Глава региона отметил, что в этом году угольной отрасли России исполнилось 300 лет. Также уточнил, что будут внедрять импортозамещающие технологии и двигаться вперед. А также сохранять профессионалов и шахтерские династии.

Сергей Цивилев подчеркнул, что профсоюзы должны усилить контроль за составлением графиков смен и соблюдением норм отдыха и охраны труда в отношении горняков. Также по инициативе губернатора Кузбасса профсоюзные лидеры будут контролировать индексацию зарплат с учетом роста цен и стоимости потребительской корзины.