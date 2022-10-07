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Общество7 октября 2022 3:42

За сутки в Кузбассе выявили 201 новый случай коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 205 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За сутки в Кузбассе выявили 201 новый случай коронавируса.

За сутки в Кузбассе выявили 201 новый случай коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 201 человека. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 307 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 205 874 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 200 575 выздоровели, 2 670 скончались, 2 629 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.