За сутки в Кузбассе выявили 201 новый случай коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 201 человека. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 307 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 205 874 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 200 575 выздоровели, 2 670 скончались, 2 629 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.