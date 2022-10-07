На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП с грузовиками и УАЗом

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Юргинском округе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля УАЗ. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что ДТП произошло накануне около 14.00 на участке автодороги Р255 «Сибирь», вблизи подъезда к городу Томску. Предварительно, 56-летний водитель грузового автомобиля Volvo F10 не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта и столкнулся с крупнотоннажным грузовиком Volvo FH13 с полуприцепом. Volvo F10 от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.

В результате на месте скончался до приезда скорой медицинской помощи 51-летний водитель отечественной машины, житель Томской области, а его 52-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.