Фото: АПК.

В Кузбассе проходят мероприятия в рамках Первого Международного форума «Угольная отрасль - новые реалии». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Одним из основных мероприятий Форума станет пленарное заседание 7 октября с участием Первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова, Полномочного представителя Президента РФ в СФО Анатолия Серышева, губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Так, на базе КузГТУ в рамках первого дня Форума прошел Международный научно-практический симпозиум «Углерод: от угля до алмаза». Также современные генетические технологии обсудили в КемГМУ Минздрава России.

Уточним, что в рамках Международного угольного форума специалисты встречаются на дискуссионных площадках, лекциях, круглых столах, чтобы затем двигаться в решении задач по трансферу технологий, в том числе генетических, в практическое здравоохранение.