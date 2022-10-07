Новокузнецкий телеканал «Десятка» стал бронзовым призером фестиваля короткометражных документальных фильмов о горнодобывающей отрасли MineMovie-2022

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Совместный проект «Десятки», входящий в состав Регионального медиахолдинга «Кузбасс», и холдинга «ТопПром» - «Кузнецкое огниво» стал бронзовым призером фестиваля короткометражных документальных фильмов о горнодобывающей отрасли MineMovie-2022.

В форуме участвуют металлургические и горные гиганты нашей страны и ближнего зарубежья. Было подано больше 100 заявок. И в номинации лучший фильм о социальных проектах новокузнецкий телеканал замкнул тройку лидеров.

Увидеть работу можно на сайте десятого канала или на официальном YouTube-канале. Авторы фильма: режиссер - Екатерина Юрганова, операторы - Олег Поляков, Станислав Сизенцев, монтаж - Наталья Устюгова, звукорежиссер - Николай Алешин, дизайн - Павел Воронцов.