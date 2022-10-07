Фото: АПК.

Губернатор Сергей Цивилев наградил лучших работников туристической отрасли Кузбасса в честь профессиональных достижений. Об этом сообщает администрация правительства региона.

На сегодняшний день в регионе работают 22 туристических оператора и 168 турагентств. Так, 13 заслуженных сотрудников были награждены областными медалями, а семеро человек получили благодарность от губернатора Кузбасса, еще столько же - почетные грамоты.

В регионе активно развиваются 24 объекта инфраструктуры, а также строят новые места отдыха, реставрируют культурно-познавательные объекты. Кроме того, горнолыжным центром России по праву называют на сегодняшний день Кузбасс. В регионе второй год действует национальный брендовый маршрут «Кузбасс в сердце», еще один - «Горная Шория. К детям тайги» - готовится к запуску.

В 2023 году Кузбасс получит федеральные субсидии в размере 107 млн рублей на развитие туризма.