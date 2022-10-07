В Кузбассе получил условный срок мужчина, избивавший 13-летнюю дочь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе 33-летний житель одного из городов области признан виновным в истязании дочери. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в феврале текущего года мужчина, используя малозначительные поводы, систематически избивал 13-летнюю дочь. Часто причиной для избиения девочки становилась плохая успеваемость в школе. Подросток рассказала об этом подруге, которая посоветовала ей обратиться в полицию. Девочка последовала совету.

Правоохранители установили, что мужчина действительно систематически избивал дочь. Девочку изъяли из семьи и поместили в детский дом. Также в органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, которые способствовали совершению преступления. Суд приговорил кузбассовца к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.