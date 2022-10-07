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Общество7 октября 2022 8:16

Перспективы развития угольной отрасли на ближайшие годы обсудили на отраслевом форуме в Кузбассе

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Состоялось пленарное заседание Международного угольного форума «Угольная отрасль - новые реалии». Об этом сообщает администрация правительства региона. С приветственными словами выступили первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, полномочный представитель Президента России в СФО Анатолий Серышев и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

С докладом выступил Анатолий Серышев. Полпред Президента РФ высоко оценил достижения предприятий угледобывающей отрасли как системообразующей для России и отметил рост качества жизни в Кузбассе.

О необходимости диверсификации экономики зависимых от угля регионов рассказал министр экономического развития России Максим Решетников. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил значимость охраны здоровья работников угольной отрасли.