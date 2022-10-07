Стала известна дата открытия Красноармейского моста в Кемерове

Фото: администрация г. Кемерова

В субботу, 8 октября, в Кемерове планируют открыть движение по Красноармейскому мосту. Об этом сообщили в городской ГИБДД, призвав горожан обращать внимание на дорожные знаки и сигналы регулирования.

- 8 октября планируется открытие Красноармейского моста после выполнения ремонтных работ. Кемеровская Госавтоинспекция напоминает про соблюдение Правил дорожного движения. Уважаемые автомобилисты, обращайте внимание на дорожные знаки и сигналы регулирования, - сказано в сообщении.

Ранее городская администрация сообщала, что Красноармейский мост сначала откроют для автомобилей и пешеходов. Общественный транспорт пока будет двигаться по существующим временным схемам.

Напомним, что мост был закрыт в конце июля для проведения ремонтных работ. В связи с этим изменилась схема движения более 20 маршрутов общественного транспорта, организация дорожного движения и работа светофоров на нескольких перекрестках. Изначально городское власти обещали открыть мост в середине октября.