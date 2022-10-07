В Кузбассе в период частичной мобилизации к работе привлекут студентов

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе на время частичной мобилизации студенты вузов займут рабочие места участников СВО. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса.

Согласно документу, студенты высших профессиональных образовательных организаций будут направляться на практику в организации на освободившиеся рабочие места. Привлекать будут учащихся, которые успешно закрыли промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. В связи с этим будут внесены изменения в учебные планы.