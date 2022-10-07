В Кемерово на закрытие театрального форума приедет Никита Михалков

В Кемерово на закрытие первого международного фестиваля-форума «Сверкающие грани театра» приедет народный артист РСФСР Никита Михалков. Об этом сообщает телеграм-канал фестиваля.

28 октября режиссер проведет творческий вечер «Русский театр - зеркало русского характера». Мероприятие состоится в 18.00 в Театре драмы Кузбасса.

- Никита Сергеевич поговорит со своим зрителем честно обо всем, - сказано в сообщении.

Фото: телеграм-канал Сверкающие грани театра

Билеты на творческий вечер стоят от одной тысячи рублей.

Напомним, что в рамках театрального форума, который проходит в Кузбассе в течение 50 дней, организованы театральные показы и другие мероприятия.