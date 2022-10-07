Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2022 12:24

В городских автобусах Кемерова начались тотальные проверки

Проверяющие выявили уже 12 нарушителей
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА

В столице Кузбасса специалисты Управления единого заказчика транспортных услуг (УЕЗТУ) приступили к тотальным проверкам городских автобусов. Выявили уже 12 нарушителей сообщает пресс-служба администрации Кемерова.

Правда, контролеры в транспорте проверяют не «зайцев», а наличие свободного доступа пассажиров к передним дверям салона автобуса. При наличии посторонних предметов, затрудняющих вход-выход в переднюю дверь или блокирующих ее при посадке-высадке пассажиров водителей и транспортные предприятия, обслуживающие маршрут, наказывают. Например, шоферов привлекают к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, транспортные предприятия будут отслеживать работу передней двери по записям с видеокамер в салоне автобусов.

УЕЗТУ Кемерова призывает горожан сообщать о подобных замеченных нарушениях по телефону: (384-2) 57-46-57.