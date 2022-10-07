Сергей Цивилев от имени кузбассовцев поздравил Владимира Путина с юбилеем

Губернатор Кузбасса от имени всех жителей региона поздравил президента с 70-летием. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в пятницу, 7 октября, принимает поздравления с юбилеем: ему сегодня исполнилось 70 лет.

Среди правительственных телеграмм, поступивших в администрацию президента, есть и поздравление от жителей Кемеровской области. Главу государства от имени всех кузбассовцев поздравил губернатор региона Сергей Цивилев.

В поздравлении губернатор Кузбасса отметил, что под руководством Владимира Путина за более чем два десятилетия Россия прошла большой и сложный путь, доказав всему миру важность отстаивания национальных интересов, ценность суверенитета и независимого развития.

Также Сергей Цивилев от лица всех жителей региона выразил Президенту России благодарность за поддержку, которую Владимир Путин оказывает Кузбассу, и пожелал здоровья, неиссякаемых сил и энергии для новых достижений в государственной деятельности на благо страны.