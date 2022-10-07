Фото: АПК.

Этой осенью жители Кузбасса высадили более 1,5 миллиона деревьев, работы по озеленению провели на 252 точках, на площади почти 600 гектаров. Администрация правительства региона сообщает, что кузбассовцы поддержали Всероссийскую акцию «Сохраним лес».

Начальник департамента лесного комплекса Кузбасса Максим Яковлев рассказал, что весной руководители и специалисты органов управления лесным хозяйством СФО высадили в Промышленновском лесничестве 750 сеянцев сосны.

Также он также отметил, что 300 кузбасских кедров высадили на территории Ржевского мемориала Советскому солдату в рамках акции «Сохраним лес» по инициативе кемеровчанина, ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Терехова.

Кроме того, 7 октября, сегодня, заложили «Лес Победы» в Кузбассе. Высадили 54 тысячи сеянцев сибирской ели на площади 15 тысяч гектаров в Беловском лесхозе. Также почти пять тысяч молодых елочек на площади 1,2 гектара высадили на территории Салаирского заказника в Гурьевском районе. Деревья были высажены в рамках нацпроекта «Экология».

Более тысячи саженцев деревьев и кустарников будут высажены в Ленинске-Кузнецком для озеленения парка #ВнеГорького. В селах Беловского района высадили более 500 деревьев. А в Полысаеве провели озеленение территорий детских садов № 2 и № 35.