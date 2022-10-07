Два кузбасских педагога удостоены премии Президента России «Лучшим преподавателям в области музыкального искусства в 2022 году». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, вошли в число 150 лучших преподавателей в области музыкального искусства в стране педагог Центральной детской школы искусств Кемерова Светлана Мартынюк и преподаватель Кузбасского музыкального колледжа Вера Рыжкова. 513 кандидатов из 79 субъектов РФ претендовали на присуждение премий.

Министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Юдина отметила, что победа закономерная. В регионе уделяется большое внимание подготовке кадров для отрасли культуры, поддержке талантливых специалистов.