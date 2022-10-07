Кузбассовцы выбирают самого «Народного участкового»

Онлайн-голосование продлится до 16 октября.

В пятницу, 7 октября, начался второй отборочный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», который МВД России проводит совместно с ИД «Комсомольская правда».

На сайте Главного управления МВД России по Кемеровской области открыто онлайн-голосование за победителей первого регионального этапа. Напомним, в нем принимали участие 68 участковых уполномоченных полиции. Борьбу за право представлять Кузбасс в финале конкурса продолжают 29 участников, набравших по результатам первого тура наибольшее количество голосов интернет-пользователей. К слову, среди кандидатов на выход в финал одна представительница прекрасного пола.

Второй этап голосования продлится по 16 октября текущего года.

Напомним, что всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится уже в 12-й раз. В нем три этапа, и на каждом из них победителей выбирают пользователи сети. В первых двух - жители каждого региона, в третьем - финальном этапе - жители всей страны.

В 2020 году «Народным участковым» России стал участковый из Новокузнецка Александр Тупиков.