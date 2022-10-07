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Лучшие работники угольной отрасли Кузбасса награждены государственными и ведомственными наградами в рамках Международного угольного форума «Угольная отрасль - новые реалии». Администрация правительства региона сообщает, что приветствие Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина шахтерам региона передал Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Так, по Указу Президента РФ Владимира Путина удостоены государственных наград заслуженные работники угольной отрасли Кузбасса за большой вклад в развитие угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу. Почетного звания «Заслуженный шахтер Российской Федерации» удостоены 37 горняков региона.

Министр энергетики России Николай Шульгинов вручил кузбасским горнякам министерские награды. 10 человек награждены медалью «За заслуги в развитии топливноэнергетического комплекса» II степени, 3 - знаком отличия «Шахтерская слава» II степени. Кроме того, Сергей Цивилев наградил областными медалями 10 жителей региона.