Правительство Кузбасса заключило соглашение об обеспечении аграриев сельскохозяйственной техникой

Фото: АПК.

Правительство Кузбасса и руководство ОАО «Гомсельмаш» заключили соглашение об обеспечении аграриев сельскохозяйственной техникой в рамках Недели агропромышленного комплекса. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Заместитель председателя правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Денис Ильин отмечает, что в сельском хозяйстве региона несколько лет ведется комплексная работа по увеличению продуктивности и наращиванию объемов урожая. Не менее 1,7 миллиона тонн зерна ожидают собрать в текущем году. Уточнил, что в новых экономических условиях стоит задача активно заниматься импортозамещением. Подписание соглашения позволит обеспечить аграриям быстрый доступ к необходимой высококлассной технике, без задержек по доставке и сложностей в поисках запчастей.

Кроме того добавил, что парк тракторов обновился на 198 единиц за 2019-2021 годы. В текущем году уже приобрели 53 трактора, 35 зерноуборочных комбайнов, 61 единица посевной и почвообрабатывающей техники.

Также стороны договорились о начале строительства в Кузбассе сервисного центра на базе кузбасского дилера - ООО «Компания Агроман». Будущий центр станет базой для машинно-технологической компании, которая сможет своими мощностями обеспечить помощь аграриям региона в уборке урожая.