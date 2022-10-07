Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы министрам с 10 по 14 октября. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к руководителям исполнительных органов государственной власти Кузбасса с 10 по 14 октября текущего года. Администрация правительства региона отмечает, что оставить обращения можно по телефонам прямой линии с 15.00 до 17.00.

Так, 10 октября, в понедельник, будет принимать вопросы жителей региона Вадим Трепаков - управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Кузбассу. Ему можно позвонить по телефону 8 (3842) 58-73-20. 11 октября, во вторник, можно обратиться к Денису Ильину - заместителю председателя правительства Кузбасса (по агропромышленному комплексу), по телефону 8 (3842) 36-39-75. Также в этот день на вопросы кузбассовцев ответит Зоя Волошина - уполномоченный по правам человека в Кузбассе. Ей можно позвонить по телефону 8 (3842) 75-43-29.

В среду, 12 октября, примет обращения жителей региона Ирина Ганиева - министр науки и высшего образования Кузбасса, телефон 8 (3842) 75-28-49. В четверг, 13 октября, будет общаться с гражданами Анна Юдина - министр культуры и национальной политики Кузбасса. Телефон для приема обращений - 8 (3842) 36-33-42. В пятницу, 14 октября, ответит на вопросы жителей Софья Балакирева - министр образования Кузбасса, телефон 8 (3842) 36-43-21.