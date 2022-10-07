Голая женщина прогулялась по улицам кузбасского города и зашла в банк

Фото: ВКонтакте / ИНЦИДЕНТ | ЮРГА - ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА

В Юрге женщина посреди дня прогулялась по городу без одежды. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети.

Жительница не ограничилась прогулкой по городу и зашла в банк. Примечательно, что она зашла в финансовую организацию в пледе, который сбросила с себя, завершив банковскую операцию.

- Нужно не снимать, а снять с себя верхнюю одежду и прикрыть наготу женщины. Может беда какая-то случилось, и у человека рассудок помутнел. Какая жестокость и безразличие, - прокомментировал интернет-пользователь.

Также в социальной сети отметили, что эта женщина уже прогуливалась в 2019 году. Тогда обнаженную жительницу заметили на улице Московская. Она прошлась по поляне рядом с пятиэтажным многоквартирным домом.

Напомним, что в августе 2021 года в Кемерове женщина разделась догола и устроила шоу на дороге. Очевидцы опубликовали в социальной сети соответствующее видео.