За сутки в Кузбассе выявили 183 новых случая коронавируса

Фото: архив "КП". Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 183 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 305 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 206 057 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 200 880 выздоровели, 2 673 скончались, 2 504 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.