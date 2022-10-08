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Здоровье8 октября 2022 3:38

За сутки в Кузбассе выявили 183 новых случая коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 206 тысяч человек
Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 183 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 305 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 206 057 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 200 880 выздоровели, 2 673 скончались, 2 504 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.