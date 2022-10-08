По Красноармейскому мосту в Кемерове уже можно ездить на личном транспорте и ходить пешком

Фото: администрация г. Кемерова.

Дмитрий Анисимов, и. о. мэра Кемерова, объявил об открытии Красноармейского моста.

С начала ремонта моста прошло 69 дней: все началось с того, что при обследовании моста нашли трещину в бетонной балке. Поэтому на мосту не просто поменяли асфальт, а капитально отремонтировали.

Дмитрий Анисимов поблагодарил жителей за терпение - ремонт доставил некоторые неудобства в движении транспорта - и поддержку строителей, которые трудились круглосуточно.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

- Каждому специалисту, который участвовал в работах на Красноармейском мосту - огромное спасибо. Это исторический проект для города, и вы стали его частью. А всем, кто поедет по мосту, - доброго пути!, - написал в обращении Дмитрий Анисимов.

На личном транспорте уже можно ездить по обновленному мосту и ходить пешком, а общественный транспорт запустят по старым маршрутам через несколько дней.