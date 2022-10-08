Кузбасские паралимпийцы на Международных соревнованиях получили 12 медалей

Фото: АПК.

Соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» прошли в Сочи. В них участвовало 1200 спортсменов из 78 субъектов нашей страны, а также из Белоруссии, стран ШОС, СНГ и из других дружественных стран. «Летние Игры» организовали после объявления о недопуске наших команд в пекинской зимней Паралимпиаде.

Соревновались участники в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, стрельбе из лука, паратхэквондо, фехтовании, футболе, шашках и шахматах. Подвижные виды спорта адаптированы под особенности организма спортсменов.

В общем счете десять наших атлетов завоевали: два серебра и две бронзы в плавании, серебро и две бронзы в легкой атлетике, пять медалей в теннисе: два золота, серебро и две бронзы.