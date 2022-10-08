SHAMAN поздравил президента на кемеровском концерте

Вчера, 7 октября, российский певец, поэт и композитор под именем SHAMAN провел концерт в Кемерове.

Во время выступления певец записал видео, в котором обращается к президенту страны и поздравляет его с Днем рождения:

- Родные, сегодня у нашего президента юбилей. Я нахожусь в городе Кемерово на моем концерте и, пользуясь случаем, хочу пожелать нашем резиденту сибирского здоровья, терпения и воплотить все задуманные мечты!

После этого зрители и сам певец три раза проскандировали «Поздравляем!». В зрительском зале многие размахивали российскими флагами.