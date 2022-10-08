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Общество8 октября 2022 10:37

Общественный транспорт по Красноармейскому мосту запустят с 10 октября

Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

Общественный транспорт сможет вернуться к старым схемам движения через обновленный Красноармейский мост с 10 октября, понедельник.

Красноармейский мост ремонтировали 69 дней, и вот, 8 октября, он открылся для проезда. Сейчас по нему уже могут ездить машины и ходить пешеходы.

А с понедельника вернутся на старый путь троллейбусы и автобусы, маршруты которых перекрывали на время ремонта:

Автобусы №№ 15, 16, 27, 33, 49, 83э, 94, 127, 182э, 205, 416, 4т, 5т, 16т;

Троллейбусы: №№ 1, 4, 7, 12, 15, также вернется отмененный маршрут № 6.

А еще с 10 октября в Кемерове пустят дополнительные автобусы по трем направлениям.