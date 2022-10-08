Общественный транспорт по Красноармейскому мосту запустят с 10 октября

Фото: администрация г. Кемерово.
Общественный транспорт сможет вернуться к старым схемам движения через обновленный Красноармейский мост с 10 октября, понедельник.
Красноармейский мост ремонтировали 69 дней, и вот, 8 октября, он открылся для проезда. Сейчас по нему уже могут ездить машины и ходить пешеходы.
А с понедельника вернутся на старый путь троллейбусы и автобусы, маршруты которых перекрывали на время ремонта:
Автобусы №№ 15, 16, 27, 33, 49, 83э, 94, 127, 182э, 205, 416, 4т, 5т, 16т;
Троллейбусы: №№ 1, 4, 7, 12, 15, также вернется отмененный маршрут № 6.
А еще с 10 октября в Кемерове пустят дополнительные автобусы по трем направлениям.