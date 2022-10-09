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Происшествия9 октября 2022 1:57

В Кузбассе мужчина ограбил знакомого за отказ дать денег в долг

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новокузнецке полицейские задержали 32-летнего горожанина, который ограбил знакомого. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина пришел к своему приятелю занять денег на алкоголь, но получил отказ. Разозлившись, он несколько раз ударил товарища по лицу, после чего забрал у него 500 рублей и аудиосистему. Технику он сдал за четыре тысячи рублей в комиссионный магазин. После произошедшего пострадавший 45-летний мужчина обратился в полицию.

Следователи возбудили в отношении похитителя уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.