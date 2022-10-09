В Кузбассе 60-летний мужчина пропал в лесу

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Яшкинском районе пропал без вести 60-летний Владимир Юрьевич Шомшин. Поисками мужчины занимается отряд «Лиза Алерт Кузбасс».

8 октября Владимир Юрьевич ушел в лес в районе деревни Иткара и не вернулся.

Сообщается, что мужчина невысокого роста (160 см), худощавого телосложения, у него волосы седые, карие глаза. Он был одет в синюю куртку, черные штаны с лампасами, черные галоши и черную шапку.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.