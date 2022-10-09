Кузбасские синоптики рассказали, чем жители дышали в сентябре

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Кемеровского гидрометцентра провели мониторинг состояния атмосферного воздуха и рассказали, чем кузбассовцы дышали в сентябре.

Так, в Кемерове уровень загрязнения воздуха в целом по городу характеризуется как повышенный. В частности, в Заводском районе был зафиксирован повышенный уровень диоксида азота - максимальная концентрация этой примеси составила 2,0 предельно допустимой концентрации (ПДК).

В Новокузнецке уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий. Так, в Орджоникидзевском районе был зарегистрирован высокий уровень загрязнения формальдегидом 1,5 ПДК. Во всех районах города, кроме Куйбышевского - повышенный уровень загрязнения фтористым водородом 1,1 - 2,7 ПДК. Кроме того, повышенный уровень загрязнения сероводородом и взвешенными веществами был зарегистрирован в Центральном (1,4 и 1,5 ПДК соответственно), Куйбышевском (2,8 и 1,2 ПДК), Кузнецком (1,8 и 1,7 ПДК) районах. Также в Кузнецком районе был зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха взвешенными частицами РМ10 - 1,5 ПДК.

В Прокопьевске специалисты зарегистрировали превышение уровня загрязнения воздуха взвешенными веществами в Центральном (1,1 ПДК) и Рудничном (1,8 ПДК) районах города.